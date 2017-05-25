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    Общество

    НАБУ считает давлением расследование против Гизо Углавы

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    Генпрокуратура начала расследование в отношении заместителя главы НАБУ Гизо Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии грузинского гражданства.
    ГПУ начала расследование против первого замдиректора НАБУ Гизо Углавы
    glavcom

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Расследование Генеральной прокуратуры Украины в отношении первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы, которого следствие подозревает в том, что он скрыл наличие гражданства Грузии при приеме на работу, является формой давления на бюро, заявили в ведомстве.

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    "Открытие Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства в отношении первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы… является реакцией на расследования НАБУ и попыткой давления на бюро", — сообщается на сайте ведомства.

    НАБУ выразило уверенность, что дело является безосновательным, а его расследование — бесперспективным. "Углава не нарушал законодательство о гражданстве", — заявили в НАБУ.

    Как отмечается в сообщении, согласно Конституции Грузии, гражданство этой страны теряется автоматически при условии приобретения гражданства другой страны. Таким образом, отметили в НАБУ, с момента получения в апреле 2015 года гражданства Украины Углава потерял гражданство Грузии, следовательно, его назначили на должность первого замдиректора бюро в полном соответствии с украинским законодательством.

    "В таких условиях Национальное антикоррупционное бюро расценивает действия сотрудников ГПУ как преступные, направленные на оказание незаконного давления на работников НАБУ", — отметили в ведомстве, добавив, что управление внутреннего контроля бюро зарегистрировало уголовные дела по фактам служебного подлога и вмешательства в деятельность первого заместителя директора НАБУ.

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    Генпрокуратура начала расследование в отношении Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии грузинского гражданства. Согласно решению суда, ГП осуществляет досудебное расследование по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, их использования и злоупотребления служебным положением должностными лицами правоохранительных органов, что повлекло тяжкие последствия. Генпрокурор Юрий Луценко пообещал провести объективное расследование.

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