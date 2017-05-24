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    Сытник: в расследованиях НАБУ фигурируют 33 госпредприятия

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    По словам Сытника, сумма ущерба, установленная в ходе расследований, составляет 80 млрд грн: "Это то, что украдено было уже после Революции достоинства. Это то, что превышает суммы траншей, которые мы получаем от МВФ".
    Артем Сытник. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В расследованиях НАБУ фигурируют 33 государственных предприятия, сообщил директор бюро Артем Сытник во время парламентских слушаний на тему: "Состояние реализации принципов антикоррупционной политики в Украине".

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    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    "Всего в наших расследованиях фигурируют 33 государственных предприятия. 10 из них находятся в ТОП-100 государственных предприятий Украины", — сказал Сытник, информирует УНИАН.

    По его словам, сумма ущерба, установленная в ходе этих расследований, составляет почти 80 млрд грн.

    "Это то, что украдено было уже после Революции достоинства. Это то, что превышает суммы траншей, которые мы получаем от Международного валютного фонда. Это то, что финансирует политическую коррупцию в государстве", — отметил он.

    Как сообщалось ранее, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обеспечило Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) полный доступ к реестру е-деклараций на базе приемной системы ГП "Украинские специальные системы"

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