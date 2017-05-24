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    Российский актер Галкин внесен в базу "Миротворца"

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    Сообщается, что известный российский актер Борис Галкин обвиняется в "незаконном пересечение государственной границы Украины"и "пособничество боевикам незаконных вооруженных формирований".
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    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Сведения об известном российском актере Борисе Галкине внесены в базу сайта "Миротворец".

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    Среди причин внесения в базу указано "незаконное пересечение государственной границы Украины", "пособничество боевикам незаконных вооруженных формирований, а также "участие в пропагандистских мероприятиях на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

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