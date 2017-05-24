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    Культура

    Российская актриса Чурсина попала в базу "Миротворца"

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (268)

    (обновлено: )46001
    Людмила Чурсина попала в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма".
    Актриса Людмила Чурсина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" опубликовал данные о советской и российской актрисе театра и кино Людмиле Чурсиной.

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    Как сообщается на сайте "Миротворец", Чурсина попала в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма".

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

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