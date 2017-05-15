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    Культура

    Агутин попал в "чистилище" сайта "Миротворец"

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (257)

    (обновлено: )39502
    Певца Леонида Агутина обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины, а также в участии в пропагандистских мероприятиях в Крыму.
    Леонид Агутин. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Известный российский музыкант и певец Леонид Агутин попал в базу данных украинского центра "Миротворец", свидетельствует соответствующая запись в разделе "чистилище" на сайте.

    Миротворец
    Агутин попал в "Чистилище" скандального сайта "Миротворец"

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    Певца Леонида Агутина обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины, а также в участии в пропагандистских мероприятиях в Крыму.

    Ранее сообщалось, что советский и российский композитор, эстрадный певец и поэт Юрий Антонов внесен в базу сайта "Миротворец" в связи с посещением Крыма без согласования с Киевом. Как сообщается на сайте "Миротворец", Антонов попал в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" — он дважды посещал Крым в 2014 году. Также в базу данных сайта за посещение Крыма попал и известный российский актер Игорь Петренко.

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