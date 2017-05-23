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    Общество

    В базу "Миротворца" попал сербский актер

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    Сербского актера, каскадера и режиссера Гойко Митича обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины и участии в пропагандистских мероприятиях в Крыму.
    Открытие XXVI Международного Кинофорума Золотой Витязь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Известный сербский актер, режиссер и каскадер Гойко Митич попал в базу "Чистилище" сайта "Миротворец".

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    "Незаконное пересечение государственной границы Украины. Отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма", — объясняет "Миротворец" свое решение.

    По данным проекта "Миротворец", Митич посетил Крым, где принял участие в кинофоруме "Золотой витязь", который проходил в Севастополе.

    Гойко Митич получил известность как исполнитель ролей индейцев. Всего сыграл в 15 фильмах, где ему довелось исполнить роли Чингачгука, Текумсе и других.

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

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