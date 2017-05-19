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    Российский саксофонист Игорь Бутман попал в базу сайта "Миротворец"

    (обновлено: )1410
    Согласно сообщению "Миротворца", музыкант попал в базу данных за "открытое оправдание российской агрессии, незаконную гастрольно-концертную деятельность в оккупированном Россией Крыму".
    Музыкант Игорь Бутман. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Советский и российский саксофонист Игорь Бутман внесен в базу данных сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

    Как сообщается, Бутман попал в базу данных за "открытое оправдание российской агрессии, незаконную гастрольно-концертную деятельность в оккупированном Россией Крыму" и "незаконное пересечение государственной границы Украины".

    myrotvorets.center
    Игорь Бутман в базе сайта "Миротворец"

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

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    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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