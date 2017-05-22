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    Общество

    Куклачев попал в базу "Миротворца"

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (266)

    (обновлено: )13105
    Как указано на сайте "Миротворец", данные артиста Юрия Куклачева внесены в базу за "незаконную концертную деятельность на территории Крыма".
    Клоун Юрий Куклачев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. "Миротворец" опубликовал данные российского артиста Юрия Куклачева.

    Леонид Агутин. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
    Агутин попал в "чистилище" сайта "Миротворец"

    В строке причин внесения артиста в базу данных сайта указывается "незаконная концертная деятельность на территории Крыма".

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

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    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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