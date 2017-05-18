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    Общество

    Более 3 млн украинцев получили биометрические паспорта - Геращенко

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    Евросоюз отменил визы для украинцев (423)

    (обновлено: )10501
    Более 3 миллионов украинцев уже имеют биометрические паспорта, а в течение 2016 года более 1,3 миллиона украинцев получили шенгенские визы. Теперь все эти сборы бумаг и визовые центры позади.
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Более 3 миллионов украинцев уже имеют биометрические паспорта, по которым смогут ездить в ЕС после вступления в силу решения о безвизовом режиме, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

    "Сейчас более 3 миллионов украинцев уже имеют биометрические паспорта, а в течение 2016 года более 1,3 миллиона украинцев получили шенгенские визы (больше украинцев только россияне и китайцы получали). Теперь все эти сборы бумаг и визовые центры позади. Очевидно, что число путешествующих украинцев уже с лета вырастет в разы", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    Накануне в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Киев рассчитывает, что документ вступит в силу в ночь на 11 июня.

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