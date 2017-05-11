наверх
11.05.201723:40
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79- 0.27
  • USD26.46- 0.05
Рубрики
Ещё
    Россия

    Захарова: сообщения CNN о визите Лаврова в США - несусветный позор

    Тема:

    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (20)

    (обновлено: )601
    В американских СМИ развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая прошла накануне в Вашингтоне.
    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая – РИА Новости Украина. Сообщения некоторых американских СМИ о визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в США являются "несусветным позором", заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Валерий Чалый. Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    @ukr.embassy.usa
    Встреча Климкина с Трампом и Пенсом в Белом доме

    В американской прессе развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая прошла накануне в Вашингтоне. В четверг корреспондент CNN со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Белый дом недоволен из-за публикации фотографий Трампа со встречи с Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.

    Читайте также: Бортник о "большой сделке" между США и РФ

    "Только что завершился брифинг официального представителя Белого дома. Как и ожидалось, CNN снова попался на вранье. Напомню, сегодня телеканал выпустил материал со ссылкой на свои "источники в Белом доме" о том, что Россия якобы обманула Вашингтон, опубликовав фотографии из Овального кабинета в ходе встречи Лаврова с Трампом. CNN утверждал, что Белый дом в ярости, так как не разрешал публиковать фотографии начала переговоров. Только что заместитель официального представитель Белого дома Сара Сэндерс заявила, что, как и в других случаях, в Овальном кабинете были официальные фотографы с двух сторон, а публикация фотографий осуществляется в соответствии с протоколом, который был соблюден", — написала захарова на своей странице в Facebook.

    Официальный представитель МИД РФ вновь упрекнула телеканал CNN в том, что его сотрудники "выдумывают новости".

    "CNN со своими "анонимными источниками в Белом доме", The Washington Post с заявлением о том, что "российская делегация могла занести в Белый дом шпионское оборудование" — какой же несусветный позор", — написала она.

    Ранее Захарова, комментируя сообщения американских СМИ по поводу визита Лаврова в Вашингтон, заявила, что "информпространство США находится в интеллектуальной агонии". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев
    Ирина Геращенко
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Михаил Погребинский
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Евровидение-2017. Второй полуфинал. Видео
    Евровидение-2017. Второй полуфинал