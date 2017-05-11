Захарова: сообщения CNN о визите Лаврова в США - несусветный позор

КИЕВ, 11 мая – РИА Новости Украина. Сообщения некоторых американских СМИ о визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в США являются "несусветным позором", заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В американской прессе развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая прошла накануне в Вашингтоне. В четверг корреспондент CNN со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Белый дом недоволен из-за публикации фотографий Трампа со встречи с Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.

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"Только что завершился брифинг официального представителя Белого дома. Как и ожидалось, CNN снова попался на вранье. Напомню, сегодня телеканал выпустил материал со ссылкой на свои "источники в Белом доме" о том, что Россия якобы обманула Вашингтон, опубликовав фотографии из Овального кабинета в ходе встречи Лаврова с Трампом. CNN утверждал, что Белый дом в ярости, так как не разрешал публиковать фотографии начала переговоров. Только что заместитель официального представитель Белого дома Сара Сэндерс заявила, что, как и в других случаях, в Овальном кабинете были официальные фотографы с двух сторон, а публикация фотографий осуществляется в соответствии с протоколом, который был соблюден", — написала захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ вновь упрекнула телеканал CNN в том, что его сотрудники "выдумывают новости".

"CNN со своими "анонимными источниками в Белом доме", The Washington Post с заявлением о том, что "российская делегация могла занести в Белый дом шпионское оборудование" — какой же несусветный позор", — написала она.

Ранее Захарова, комментируя сообщения американских СМИ по поводу визита Лаврова в Вашингтон, заявила, что "информпространство США находится в интеллектуальной агонии".