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    Трамп упрекнул прессу США в игнорировании визита Климкина

    Тема:

    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (34)

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    Дональд Трамп выразил недовольство тем, как журналисты американских СМИ ведут себя во время ежедневных пресс-брифингов в Белом доме и как освещают его деятельность.
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    @PavloKlimkin

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что средства массовой информации США недостаточно освещали визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    twitter.com/MaksFuckUkrainu
    "Чизбургер, картошку и большую колу". Встреча Климкина и Трампа в фотожабах

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    Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир в 21.00 (в 4.00 утра воскресенья по Киеву). 

    Президент США выразил недовольство тем, как журналисты американских СМИ ведут себя во время ежедневных пресс-брифингов в Белом доме и как освещают его деятельность. 

    "Я очень активный президент. Я занимаюсь делами с Китаем. Я занимаюсь делами с Японией. Я занимаюсь делами с Северной Кореей. Мне приходится разбираться со всеми этими делами. На днях российский министр иностранных дел приехал встретиться со мной, и сразу после этого — они не сказали этого — но сразу же после этого приехал министр иностранных дел Украины. Я сказал, ребята, вы должны добиться мира, вы должны достичь мира", — подчеркнул Трамп.

    По его словам, американские СМИ только вели речь о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова.

    "Мы сделали фотографии, они сделали фотографии. Мы опубликовали фотографии, они (средства массовой информации — Ред.) сделали из этого большую проблему. Все знали, что он приезжает, и его визит был запланирован. Но они не говорили об Украине”, — заявил Трамп. 

    Ранее сообщалось, что Трамп встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.​

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