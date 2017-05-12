Шелест: для обычных паспортов шенгенские визы остаются

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Совет министров ЕС поддержал предоставление Украине безвизового режима. Чтобы он начал действовать, нужны еще две формальности — подписание безвиза с Украиной президентом Европарламента, это может произойти 17 мая. Затем решение должен обнародовать Официальный журнал ЕС и, фактически, безвизовый режим вступит в силу через 20 дней после опубликования — ориентировочно 11 июня.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с очередным утверждением безвизового режима с Европейским Союзом. И сообщил, что 17 мая летит в Страсбург на церемонию подписания документа, который отменяет визы в 34 европейские страны украинцам с биометрическими паспортами.

Как будет работать безвиз для украинцев, что нужно знать гражданам, которые планируют краткосрочные поездки в Европу, прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Анна Шелест.

(текст публикуется на языке оригинала) REUTERS Valentyn Ogirenko Почти наш: неочевидные минусы и опасности безвиза

Якщо дійсно безвізовий режим почне діяти з 11 червня, це означає, що вже 12 червня, маючи на руках біометричний паспорт, можна спокійно вирушати в ЄС чи потрібен час для адаптації?

— Ні, більше ніякої адаптації не повинно бути, ця дата не просто так називається, це саме дата, коли формально всі процедури будуть вже виконані і почне безпосередньо діяти безвізовий режим. Це дійсно на 20-ий день після публікації офіційного рішення. Як показав приклад Грузії, буквально місяць тому, саме о півночі, рівно о 12:01 вже перший громадян мав можливість перетнути кордон з ЄС суто по безвізовій процедурі, лише з біометричним паспортом.

Близько 3,3 мільйона громадян України станом на 11 травня 2017-го року оформили біометричні паспорти. А ті, що не оформили, для них виїзд за кордон взагалі неможливий тепер?

— Ні, ті, у кого залишаються звичайні паспорти, не біометричні, вони так само як і до цього просто йдуть до консульства відповідної країни і отримують візу. Тобто шенгенські візи, як такі, вони не зникають, вони залишаються, якраз для тих, хто має поки що звичайні паспорти. В принципі, Україна поступово переходить, у всіх з'являтися біометричні паспорти, а у кого ще залишаються паспорти з дією незакінченою, вони можуть отримувати візи і в'їжджати по візам.

Які країни відкривають для нас безвіз?

— Скажімо так, з самого ЄС лише дві країни не входять в шенгенську зону. Це Ірландія і Великобританія. Тобто під час голосування, яке було сьогодні, у нас 26 країн ЄС проголосувало за безвізовий режим, дві не голосували, тому що вони не є частиною шенгенської угоди. Плюс до цього, звичайно, приєднуються інші країни, такі як Норвегія, яка не є членом ЄС, але входить до шенгенської зони. Швейцарія, вона повинна прийняти додаткові власні рішення, але в принципі, так як вона повністю входить до цього шенгенського формату. В даному випадку навіть ті країни, які самі не повністю входять до шенгенської зони, наприклад як Болгарія чи Румунія, які видають нам досі національні візи, але вони визнають, що якщо у тебе є шенгенська віза, ти можеш по цій візі заїхати до Румунії, а там з Румунії до Німеччини, тобто тобі не потрібно окремо отримувати румунську, окремо шенгенську, німецьку візу. Відповідно на ці всі країни теж буде діяти цей режим. От для мене буде питання, що у нас є країни-кандидати до ЄС, балканські країни. В деяких цих країнах діяли, наприклад, правила: якщо у вас є шенгенська віза, то ви можете в'їжджати і багаторазово до цих країн. Я думаю, ці країни будуть окремо приймати рішення щодо українських громадян.

Як безвіз працюватиме на практиці, що потрібно знати українцям, які хочуть подорожувати Європою без віз?

— Що стосується часу, то тут правила залишаються ті самі, як і для багаторазових шенгенських віз. Тобто це 90 днів на протязі 180 календарних днів. Тобто кожні півроку у вас є 90 днів, теоретично є навіть на сайті Єврокомісії спеціальний такий калькулятор, де можна заносити дані своїх поїздок і порахувати, скільки ще у вас днів залишилося. Що стосується документів, то ми повинні розуміти — віза видається і вирішується МЗС, а на кордоні вас перевіряє міграційна служба або прикордонна. Відповідно, вони мають право перевірити вас. В першу чергу, це квитки, тобто найкращий варіант, якщо у вас є квитки на зворот, мати їх роздрукованими, або на телефоні, щоби ви могли їх показати. Друге, це бронювання готелю, чи квартири, тобто підтвердження того, де ви збираєтесь залишатися. Теоретично, вас можуть спитати щодо тих грошей, які у вас є на забезпечення своєї поїздки. Це, як я знаю, відбувається край рідко, але юридично така можливість у прикордонників є, вони мають таке право. Якщо ви їдете на конференцію, або виставку, то нема проблеми роздрукувати запрошення, яке у вас є, або якусь там реєстраційну картку, тим самим ви підтверджуєте, яка мета вашої поїздки. Тобто ось такі дуже прості речі, звичайно, що ніхто довідку з місця роботи чи довідку з банку у вас питати не буде, ті документи, які зараз у багатьох питають в консульстві. Це стандартні і прості документи, які просто підтверджують вашу мету поїздки і те, що ви збираєтесь повернутися додому.

Ранее эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Марьяна Кузьо в эфире "ГС" заявила, что гражданскому обществу необходимо удержать давление и темп тех реформ, которые начались в стране в рамках визовой либерализации.

А председатель Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире "ГС" заявил, что украинцам нужно четко соблюдать правила предоставления безвиза, поскольку из-за нарушений Евросоюз может отозвать безвизовый режим.