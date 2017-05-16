В ЛНР утверждают, что разведчик ВСУ продал списки личного состава части

ДОНБАСС, 16 мая — РИА Новости Украина. Военнослужащий 8 полка сил специальных операций главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины продал самопровозглашенной Луганской народной республики списки личного состава части.

"В начале мая на "горячую линию" МВД ЛНР позвонил гражданин 1978 г.р., военнослужащий 8 полка сил специальных операций ГУР Минобороны Украины. Мужчина предложил продать списки личного состава части, т.к. ему срочно необходимо было погасить кредит в банке, а в финансовой помощи командование и сослуживцы ему отказали", — сообщили РИА Новости в МВД самопровозглашенной ЛНР.

Как утверждается, за базу данных украинский военный якобы запросил 15 тысяч гривен. Сообщается, что информация была передана в разработку местным правоохранительным органам.

"Проведенная проверка подтвердила личность "продавца", его намерения и достоверность предлагаемой информации, после чего сделка состоялась", — уточнил собеседник агентства.

Также в самопровозглашенной ЛНР заявили, что готовы и "далее предоставлять денежное вознаграждение за информацию подобного рода".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.