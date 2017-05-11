НАБУ получило доступ к Реестру е-деклараций

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с 10 мая получило доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщили в пресс-центре НАБУ.

Отмечается, что детективы и аналитики НАБУ имеют возможность обрабатывать все данные из Реестра через защищенную криптографическими методами закрытую сеть прямо из помещений Бюро. Это значительно упрощает и ускоряет процедуру анализа деклараций лиц, подследственных НАБУ, во время расследований уголовных производств на предмет наличия в них признаков коррупционных правонарушений.

По данным НАБУ, доступ Бюро к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, которыми располагает Национальное агентство по предупреждению коррупции, предусмотрен действующим Меморандумом между ведомствами, подписанным в начале января текущего года.

Сейчас детективами Бюро осуществляется расследование по более чем 40 производствам, начатым, в том числе, по результатам проверки электронных деклараций.

Ранее депутаты Европарламента, которые являются участниками неформальной группы "Друзья европейской Украины", призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, занимающихся противодействием коррупции.