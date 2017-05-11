наверх
11.05.201717:36
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79- 0.27
  • USD26.46- 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    НАБУ получило доступ к Реестру е-деклараций

    (обновлено: )16
    Как сообщили в НАБУ, сейчас детективами Бюро осуществляется расследование по более чем 40 производствам, начатым, в том числе, по результатам проверки электронных деклараций.
    Вывеска НАБУ
    УНИАН

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с 10 мая получило доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщили в пресс-центре НАБУ.

    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН
    О доходах. Как можно декларировать то, чего нет - эксперт

    Отмечается, что детективы и аналитики НАБУ имеют возможность обрабатывать все данные из Реестра через защищенную криптографическими методами закрытую сеть прямо из помещений Бюро. Это значительно упрощает и ускоряет процедуру анализа деклараций лиц, подследственных НАБУ, во время расследований уголовных производств на предмет наличия в них признаков коррупционных правонарушений.

    По данным НАБУ, доступ Бюро к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, которыми располагает Национальное агентство по предупреждению коррупции, предусмотрен действующим Меморандумом между ведомствами, подписанным в начале января текущего года.

    Сейчас детективами Бюро осуществляется расследование по более чем 40 производствам, начатым, в том числе, по результатам проверки электронных деклараций.

    Ранее депутаты Европарламента, которые являются участниками неформальной группы "Друзья европейской Украины", призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, занимающихся противодействием коррупции. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев
    Флаги Украины и Евросоюза
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Михаил Погребинский
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Представитель Португалии Сальвадор Собрал
    Евровидение-2017. Второй полуфинал