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    Во Львовской области перезахоронили останки погибших в 1944 г красноармейцев

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    Мероприятия начались с панихиды в местной церкви. Затем участники в сопровождении оркестра Национальной академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины прошли маршем к военному кладбищу села Потелич, где произошло погребение.
    Во Львовской области перезахоронили останки погибших в 1944 г красноармейцев
    loda.gov.ua

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. На территории военного кладбища в селе Потелич Жовковского района Львовской области перезахоронили останки воинов советской Красной армии, погибших в боях Великой Отечественной войны в 1944 году, сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

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    "В Жовковском районе перезахоронили военных советской армии", — говорится в сообщении облгосадминистрации. При этом отмечается, что перезахоронение прошло в рамках празднования Дня памяти и примирения, который отмечается в Украине 8 мая и посвящен памяти погибших во время Второй мировой войны.

    Мероприятия начались с панихиды в местной церкви. Затем, участники мероприятия сформировали колонну и в сопровождении оркестра Национальной академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины прошли маршем к военному кладбищу села Потелич, где произошло погребение. После похорон собравшиеся провели общественное вече.

    loda.gov.ua
    Во Львовской области перезахоронили останки погибших в 1944 г красноармейцев

    Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная анонсировала проведение 9 мая в Киеве акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!", посвященной чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Участники акции пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников войны. Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах.

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