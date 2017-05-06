Deutsche Welle: русскому культцентру во Львове сказали goodbye

фото из открытых источников

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Русский культурный центр во Львове выселили из занимаемого им здания. В четверг, 4 мая, судебные исполнители описали имущество организации и опломбировали помещения на ул. Короленко, которые она занимала. Теперь здание снова принадлежит Львовскому областному совету", — пишет Виктория Прыхид в статье для Deutsche Welle.

"Это не акция против русских, это попытка вернуть коммунальную собственность", — так объяснил действия приставов заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк. По его словам, областной совет выиграл апелляцию в Хозяйственном суде о принудительном выселении организации из помещения на ул. Короленко.

"Те структуры, которые здесь находились, имели время на добровольное оставление этого помещения по прошлую пятницу включительно. Они не выполнили этого решения, поэтому было осуществлено принудительное исполнение решения суда", — пояснил Владимир Гирняк.

Представители центра считают выселение незаконным

В Российском культурном центре назвали эту акцию русофобской и заявили, что выселение из помещения состоялось с нарушением закона, говорится в статье. "Они пришли в семь утра, сорвали замок, описали все имущество, опечатали, и все без нас", — рассказал в комментарии DW руководитель Русского культурного центра Альберт Астахов. По его словам, в помещении осталась вся документация, техника и мебель, принадлежащая организации.

По мнению Астахова, судебные исполнители спешили оформить выселение специально к празднику 9 мая, чтобы в Русском центре не смогли отметить День победы. Однако заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк утверждает, что действия львовской обладминистрации с 9 мая никак не связаны, и что представители центра сами затянули время, говорится в публикации.

Время на выселение было

"Выселить Русский культурный центр из коммунальных помещений областные депутаты решили еще в октябре 2016 года. Тогда же было решено, что помещение по ул. Короленко 1а вернут в собственность общины, а позднее сдадут в аренду общественным организациям, которые осуществляют деятельность, связанную с АТО", — напоминает DW.

"Руководство Русского культурного центра обвинили в том, что оно годами использовало помещения, не выплачивая за них адекватную аренду. Кроме того, представителей организации обвинили в распространении антиукраинской пропаганды, по этому факту даже было открыто уголовное производство", — отмечает автор статьи.

"Когда я прочитал литературу, которую они выпускали, я был шокирован. Это был антиукраинский рассадник, я не побоюсь сказать об этом сказать публично, — заявил Владимир Гирняк. — Хотя эти люди, которые находились здесь, я убежден, не отражают мнение всей русской общины Львова".

Облсовет обещает предоставить новое помещение

В областном совете заявили, что не хотят нагнетать обстановку и готовы предоставить русской общине новое помещение, правда, какое и где — Владимир Гирняк сказать не смог. "Это решение еще предстоит рассмотреть депутатам, — заявил он. — Я знаю позицию председателя облсовета и большинства депутатского корпуса. Они за то, чтобы выделить им комнату или две комнаты для их уставных целей".

В свою очередь Альберт Астахов говорит, что с их организацией разговоров о новом помещении никто не вел. Хотя варианты, по словам Астахова, они бы рассмотрели: "Но нам нужно большое помещение, поскольку сейчас участниками общества являются 400 человек". А пока нового помещения не выделили, Русский культурный центр намерен подать кассационную жалобу по факту выселения, говорится в статье.