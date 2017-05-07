Без пожертвований армии не существовало бы - волонтер

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В области военной медицины Украина будет сотрудничать с Кувейтом. Накануне состоялись соответствующие переговоры, в рамках которых представители Генштабов обеих стран обсудили вопросы дальнейшего развития военного и военно-технического сотрудничества армий двух государств, а также сотрудничество в сфере военной медицины.

Комментируя успехи Украины в военной медицине, основатель волонтерской сотни "Добрая воля" Наталья Воронкова в эфире радиостанции Голос Столицы также рассказала, как волонтерское движение повлияло на развитие ВСУ.

"Нам была нужна и армия, потому что ее не существовало, ее просто деактивировали. На то время, скажем так, до войны, это была не армия, а что-то подобное. А сейчас, вы знаете, что можно гордиться ребятами и теми заданиями, которые они выполняют. Уже более-менее можно гордиться тем, хотя это может показаться смешным, как армия обеспечена. Но мне, как волонтеру, есть с чем сравнивать. Если сравнить 2014 и 2017 годы, то работы — намного меньше. Тогда мы возили даже еду", — вспоминает Воронкова.

По ее словам, складывалось впечатление, что армия существовала благодаря волонтерам.

"Так оно и было. Хотя даже не волонтерам. Нужно понимать, что мы — только посредники, которые привозят необходимое, понимают потребности фронта и могут быстро аккумулировать средства, которым доверяют люди, и это главное. Благодаря народу Украины, потому что если бы народ не жертвовал деньги, то армии не было бы", — отметила волонтер.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.