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    Общество

    Долги населения за газ превысили 7 млрд гривен

    (обновлено: )62
    Сообщается, что за первый квартал 2017 года долги украинцев за газ выросли на 16,7%, а за оплату за централизованное отопление и горячее водоснабжение - на 8,8%.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Задолженность населения по оплате за природный газ с 1 января по 31 марта 2017 года выросла на 16,7% — до 7,117 миллиарда гривен.

    Юлия Грамотная
    Юлия Грамотная / Facebook
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    За отчетный период задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение выросла на 8,8% — до 10,355 миллиарда гривен, а за содержание домов и придомовых территорий на 4,3% — до 2,5 миллиарда гривен, цитирует УНИАН данные Госстата.

    За первый квартал этого года снизилась задолженность населения по оплате услуги водоснабжения и водоотведения (на 11,8%) – до 1,3 миллиарда гривен и за вывоз бытовых отходов (на 9,6%) – до 345,5 миллиона гривен. По данным Госстата, общий уровень начислений по оплате жилищно-коммунальных услуг для населения с 1 января по 31 марта 2017 года составил 33,5 миллиарда гривен, из которых было оплачено 28,6 миллиарда гривен.

    Таким образом, уровень оплаты составил 85,3%. Отмечается, что самый низкий уровень оплаты (77,6%) фиксировался при оплате стоимости газа.

    Ранее сообщалось, что в Киеве общественные активисты провели митинг против повышения тарифов и за отмену абонплаты за газ. Люди держали плакаты "Вовка в лес, газ в дом",  "Цены и тарифы — под общественный контроль".

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