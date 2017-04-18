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    Экономика

    Мининфраструктуры поднимет летом тарифы на ж/д грузоперевозки

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (541)

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    Как сообщил первый замглавы Мининфраструктуры, повышение тарифов на грузоперевозки после достижения консенсуса по уровню индексации будет проведено в июне-июле этого года.
    Железная дорога
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры Украины планирует в июне-июле провести очередной этап повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, обсуждается и вопрос повышения тарифов на пассажирские перевозки, заявил первый замглавы ведомства Евгений Кравцов.

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    В 2016 году тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в Украине выросли на 15%.

    "Мы рассчитываем, что повышение тарифов на грузоперевозки после достижения консенсуса по уровню индексации будет проведено в июне-июле этого года", — сказал Кравцов во вторник журналистам на полях конференции по развитию украинских железных дорог.

    При этом он не назвал размер планируемой индексации.

    Кравцов добавил, что в "стадии обсуждения" находится и вопрос повышения в текущем году тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки.

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман накануне подвел итоги годовой работы своего правительства. Среди своих экономических достижений 2016 года премьер Владимир Гройсман назвал довольно успешную реализацию последовательной политики, которая вылилась в экономический рост, начавшийся в Украине в прошлом году после спада в 2014-ом.

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