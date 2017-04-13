Конкуренция на рынке сделает тарифы ниже - Голубенко

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Украина обязалась перед МВФ с первого августа ввести абонплату за подключение к услугам централизованного отопления. Эта сумма, как и в случае с абонплатой за газ, будет оплачиваться отдельно от платы за потребленное тепло.

То есть, по сути, с осени для украинцев тариф будет состоять из двух составляющих: первая — плата за количество потребленного тепла (оплачивается в отопительный период), а вторая — плата за то, что дом подключен к услуге централизованного отопления. Такая абонплата выплачивается ежемесячно в течение всего года.

Чем обернется для граждан введение абонплаты на тепло, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Абонплата справді повинна оплачуватися споживачем протягом всього року, незалежно від того, користується він теплом чи ні? З огляду на те, що ми мали дискусію навколо абонплати за газ, за підключення до мереж, з теплом та ж сама історія нас чекає? Видеоканал 112 Украина на Youtube Розенко: оснований для роста коммунальных тарифов нет

— Так, справа в тому, що Україна підписала Третій енергопакет, відповідно до якого ми маємо переходити на певні європейські стандарти. Тобто якщо ми хочемо мати конкуренцію на ринку постачання ресурсів, то ми повинні чітко розділити два поняття — поняття самої енергії як товару, не важливо, що це — газ чи тепло, чи електроенергія, і вартість. Питання йде про те, що якщо ми хочемо мати конкуренцію, то ми повинні розподілити ці дві речі — товар, енергію як товар, і доставку цієї енергії та її розподіл. І неважливо, що це — чи це газ, чи це електроенергія, чи це тепло. Це такі певні зобов'язання на шляху до європейської інтеграції. Тобто це та ситуація, яку ми маємо в більшості країн Європи. І насправді це дає можливість просто розподілити, демонополізувати ринок.

Тобто, умовно кажучи, одна компанія, яка виробляє тепло, вона продає саме тепло, а споживачі сплачують за саме тепло, відповідно, плата за саме тепло стає дешевшою, тому що зараз у вартість гігакалорії включено все гамбузом: і доставка, і оплата самого теплопостачання, і, фактично, розподіл цього тепла між мешканцями. Зараз же стоїть питання про те, що планується розподілити всі ці речі для того, щоб одна компанія доставляти це тепло, інша компанія могла продавати це тепло, і щоб ми могли в разі потреби купувати тепло у будь-кого з постачальників, не обов'язково в того, в якого ми звикли. Умовно кажучи, якщо це Київ, це не обов'язково "Київенерго". Можливо, що на ринку з'являться інші постачальники тепла, які будуть по тих самих трубах, по тих самих можливостях і за тих самих умов в ті самі батареї подавати нам інше тепло. Тобто ми зможемо обирати в результаті, в кого ми купуватимемо тепло.

А як до існуючих труб може підключатися альтернативний постачальник тепла? Чи ми говоримо про взагалі можливість індивідуального опалення в кожному окремому будинку, чи навіть в кожній окремій квартирі?

— Ні, насправді про індивідуальне опалення мова зараз не йде. Це досить складно. І деякі міста вже перейшли на індивідуальне опалення. Тут є свої як плюси, так і мінуси. Мова йде про те, що з'явиться можливість розвитку цього ринку, демонополізації. Умовно кажучи, підприємець може організувати або сонячну енергію, тобто котельню на сонячних батареях, або, знову ж таки, організувати на якихось альтернативних джерелах енергії, брикети, різного роду інші джерела енергії, і поставляти це саме тепло з невеличкої котельні, але поставляти в ту саму магістраль, в ті самі труби. І ми можемо укласти прямий договір, і в тому самому будинку. Насправді, відповідно до європейських параметрів, до європейських норм, ви можете обрати і купувати не обов'язково в самого великого постачальника. Ви можете купувати дешевше, наприклад, в того постачальника, який дає менше тепла, але ви можете купувати це тепло, умовно кажучи, в цього постачальника, або в іншого підприємця, який його продає. Це основна ідея розподілу цього ринку.

Крім того, давайте не забувати, що в нас цієї осені планується рішення Київради про те, щоб визначити компанію, яка буде обслуговувати мережі міста Києва. Тобто, в кого вони будуть безпосередньо на обслуговуванні. Адже всі мережі знаходяться у власності громади міста Києва. І, фактично, зараз ми сплачуємо за тепло зі всіма втратами цього тепла. Насправді у постачальника тепла всі ці втрати вже закладені, йому не зовсім вигідно їх утримувати в належному стані, не допускати втрат тепла, зменшувати такі втрати, робити більш енергоефективною доставку. Якщо ми розподіляємо ці процеси, постачальник безпосередньо займається лише тим, що він продає в трубу енергію, інша компанія займається безпосередньо доставкою такої енергії, а ми, споживачі, сплачуємо вже, фактично, за отриманий продукт. За таких умов ми сподіваємося, що все ж таки якість буде краща і буде конкуренція, що має певним чином тиснути на ціну, і в результаті має призвести до конкуренції і сподіваємося на зниження такої ціни отримання безпосередньо кінцевого вже продукту.

Якщо виокремлять плату за транспорт тепла, якою вона може бути? Скільки відсотків вона може складати від вартості тепла, про яку ми знаємо на сьогоднішній день?

— Насправді, зараз досить важко сказати, тому що немає якихось конкретних розрахунків, цифр, але можна провести приблизну аналогію з тим, що ми маємо по газу. Тобто ми такий самий етап вже проходили по газопостачанню. Як ми знаємо, зараз ця постанова скасована НКРЕ, але я так розумію, що буде переглянута, і все ж таки буде введена аналогічна ситуація по газу також, тільки дещо пізніше. Тому я думаю, що мова може йти десь порядку про розподіл вартості приблизно десь 10-20% — це буде вартість доставки такого тепла, безпосередньо транспортування, розподілу, і десь порядку 80% буде вартість самого теплопостачання, самого тепла, як товару.

Тобто, умовно кажучи, якщо зараз, залежно від того, скільки ми споживаємо, звичайно, що ті люди, які споживають більше тепла, то може виявитися так, що їм буде вигідніше купувати. Тому що вони більше будуть сплачувати за сам товар, менше будуть сплачувати абонентської плати, якщо просумувати, від того, що вони сплачували до цього. Але абонентська плата буде сплачуватися протягом року, адже ми розуміємо, що утримувати всі магістралі, утримувати всю систему потрібно протягом року. Люди мають отримувати заробітну платню протягом усього року, який обслуговують. І обслуговують здебільшого не тільки взимку, і більшу частину саме обслуговування припадає на тоді, коли немає опалення, коли ми знаємо, що розривається в основному влітку, готується, проводяться випробування магістралі і тому подібне. Тому, в принципі, така можлива ситуація, що ті, хто сплачують або не проживають в квартирі, або поставили індивідуальні лічильники, і сплачували раніше мінімально від споживання, то для них може бути ціна стати вищою, ніж була до цього.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что было бы логичнее не откладывать введение новой схемы оплаты за газ, а откорректировать соответствующее постановление так, чтобы оно отвечало интересам и потребителей.

А директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что и введение абонплаты за газ, и драконовские тарифы не состоялись бы без поддержки лично Порошенко и фракции БПП в Раде.