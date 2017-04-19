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    В Одессе предотвратили российскую провокацию с участием болгар - СБУ

    (обновлено: )25703
    Как сообщил начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук, на территории Одессы планировалось проведение "фейкового протеста якобы болгарского этнического национального меньшинства, проживающего в одесском регионе".
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Одессе перед Пасхальными праздниками была предотвращена провокация с участием болгар, которую готовила российская сторона, сообщил начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

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    "Накануне Пасхальных праздников нашей службой во взаимодействии с другими правоохранительными органами была предотвращена очередная провокация российской стороны, которая должна была состояться в Одесском регионе", — заявил Ткачук.

    По его словам, на территории Одессы планировалось проведение "фейкового протеста якобы болгарского этнического национального меньшинства, проживающего в одесском регионе".

    "Акция была построена на несуществующей проблеме якобы притеснений болгарского нацменьшинства в Украине. Россия целенаправленно пытается создать картинку, что в Украине идут постоянные целенаправленные притеснения нацменьшинств, что не соответствует действительности", — утверждает Ткачук.

    По данным СБУ, каждый участник акции должен был получить по 10 долларов. Они планировали провести шествие от памятника болгарскому поэту Христо Ботеву до консульства Болгарии в Одессе.

    Возбуждено уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность Украины", координатор акции задержан, он прибыл в Одессу из Харькова, добавили в спецслужбе.

    Ранее СБУ сообщила о задержании итальянца, объявленного в международный розыск.

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