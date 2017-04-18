КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Мини-статуя бравого солдата Швейка похищена неизвестными с фасада легендарной одесской пивной "Гамбринус", сообщают местные СМИ.

"Статуя была установлена ну углу легендарной пивной "Гамбринус" на Дерибасовской 3 сентября 2016 года", — пишет 048.ua.

По легендам, которыми обзавелась статуя, если потереть нос Швейку, то удача сопутствует целую неделю.

048.ua В Одессе украли мини-статую бравого солдата Швейка

СМИ отмечают, что полиция изучит записи с камер наблюдения, установленных близ места инцидента.

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