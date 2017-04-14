СБУ сообщила о задержании итальянца, объявленного в международный розыск

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе гражданина Италии, объявленного в международный розыск по подозрению в финансовом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Итальянец подозревается, в частности, в организации финансовых мошеннических схем и уклонении от уплаты налогов. По данным итальянских правоохранителей, коммерсант не перечислил в бюджет почти 180 миллионов евро в период 2007-2014 годов", — отмечается в сообщении.

По данным СБУ, оперативники передали итальянца представителям Нацполиции, которые задержали его по статьям "задержание уполномоченным должностным лицом" и "особенности задержания лица, совершившего уголовное преступление за пределами Украины".

В дальнейшем его ждет процедура экстрадиции.

Ранее пресс-служба СБУ сообщила, что сотрудники Службы безопасности Украины нашли в Донбассе три тайника с боеприпасами.