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    СБУ сообщила о задержании итальянца, объявленного в международный розыск

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    По данным итальянских правоохранителей, задержанный СБУ в Одессе коммерсант не перечислил в бюджет почти 180 миллионов евро в период 2007-2014 годов.
    В Одессе СБУ задержаля итальянца, объявленного в международный розыск
    Facebook СБУ

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе гражданина Италии, объявленного в международный розыск по подозрению в финансовом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

    "Итальянец подозревается, в частности, в организации финансовых мошеннических схем и уклонении от уплаты налогов. По данным итальянских правоохранителей, коммерсант не перечислил в бюджет почти 180 миллионов евро в период 2007-2014 годов", — отмечается в сообщении.

    По данным СБУ, оперативники передали итальянца представителям Нацполиции, которые задержали его по статьям "задержание уполномоченным должностным лицом" и "особенности задержания лица, совершившего уголовное преступление за пределами Украины".

    В дальнейшем его ждет процедура экстрадиции.

    Ранее пресс-служба СБУ сообщила, что сотрудники Службы безопасности Украины нашли в Донбассе три тайника с боеприпасами.

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