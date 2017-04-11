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    Фотоленты

    С молотками на микроавтобус. Спецоперация СБУ в центре Киева

    (обновлено: )10910
    В Киеве произошла стрельба с участием сотрудников СБУ
    В Киеве произошла стрельба с участием сотрудников СБУ
    В Киеве произошла стрельба с участием сотрудников СБУ
    В Киеве произошла стрельба с участием сотрудников СБУ
    В Киеве произошла стрельба с участием сотрудников СБУ
    В Киеве произошла стрельба с участием сотрудников СБУ
    В Киеве произошла стрельба с участием сотрудников СБУ
    Украинское фото
    В Киеве произошла стрельба с участием сотрудников СБУ
    facebook.com/serhiifilimonov
    В Киеве произошла стрельба с участием сотрудников СБУ
    facebook.com/serhiifilimonov
    В Киеве произошла стрельба с участием сотрудников СБУ
    Украинское фото
    В Киеве произошла стрельба с участием сотрудников СБУ
    Украинское фото
    В Киеве произошла стрельба с участием сотрудников СБУ
    Украинское фото

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    Во вторник, 11 апреля, в центре Киева возле станции метро "Золотые ворота" СБУ провела спецоперацию по задержанию неизвестного лица. Инцидент произошел на пересечении улиц Лысенко и Ярославов Вал.

    На месте происшествия стоит белый фургон марки Volkswagen. В машине разбиты стекла, а на переднем сиденьи находится неизвестный мужчина в наручниках.

    Смотрите также: У Рады протестуют против изменений в Трудовом кодексе. Перекрыта Грушевского

    По словам очевидцев происшествия, Volkswagen стоял припаркованным на переходе не менее часа. В какой-то момент к нему сзади подъехал еще один бус и из него вышли сотрудники Службы безопасности Украины. 

    Правоохранители молотками разбили стекла автомобиля Volkswagen. После штурма из машины вытащили человека, после чего его заковали в наручники.

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