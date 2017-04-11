С молотками на микроавтобус. Спецоперация СБУ в центре Киева

Во вторник, 11 апреля, в центре Киева возле станции метро "Золотые ворота" СБУ провела спецоперацию по задержанию неизвестного лица. Инцидент произошел на пересечении улиц Лысенко и Ярославов Вал.

На месте происшествия стоит белый фургон марки Volkswagen. В машине разбиты стекла, а на переднем сиденьи находится неизвестный мужчина в наручниках.

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По словам очевидцев происшествия, Volkswagen стоял припаркованным на переходе не менее часа. В какой-то момент к нему сзади подъехал еще один бус и из него вышли сотрудники Службы безопасности Украины.

Правоохранители молотками разбили стекла автомобиля Volkswagen. После штурма из машины вытащили человека, после чего его заковали в наручники.