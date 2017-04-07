СБУ: в Киеве следователь полиции погорел на взятке

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили следователя одного из районных управлений полиции Киева в вымогательстве 10 тысяч долларов, сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что полицейский через посредника требовал деньги от жительницы Киева за непривлечение ее к уголовной ответственности за мошенничество. Оперативники СБ Украины задокументировали передачу злоумышленнику задатка. При получении основной части суммы в размере восемь с половиной тысяч евро сотрудники спецслужбы задержали посредника на одной из заправочных станций в Голосеевском районе столицы. Следователя правоохранители "взяли" в служебном кабинете.", — сообщает подробности СБУ.

ssu.gov.ua Задержание следователя полиции Киева на взятке

Открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Проходят обыски по месту работы взяточника и его возможных сообщников.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе Сергея Помазана за получение взятки в размере 75 тысяч гривен.