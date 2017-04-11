ДНР передала Украине 14 заключенных

ДОНЕЦК/КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. В Донецкой народной республике заявили, что передали властям Украины 14 заключенных для отбывания дальнейшего срока наказания на территории, подконтрольной официальным властям. О передаче сообщил управляющий делами уполномоченного по правам человека в ДНР Дмитрий Попов.

"Сегодня, 11 апреля, с целью реализации Комплекса мер по выполнению минских соглашений после подтверждения украинской стороной готовности принять заключенных, нами была осуществлена передача 14 осужденных для дальнейшего отбывания наказания на территории Украины. Очередная передача осужденных состоялась без происшествий", — заявил он, сообщает корреспондент РИА Новости.

Facebook Валерии Лутковской ДНР передала 14 заключенных для отбывания наказания на подконтрольной Украине территории

В аппарате омбудсмена ДНР добавили, что заключенные были переданы в рамках указа главы ДНР о передаче осужденных, которые находятся в учреждениях, исполняющих наказания ДНР, и уголовных материалов, находящихся в судах и следственных органах самопровозглашенной республики.

Офис омбудсмена Украины подтвердил, что ДНР передала во вторник 14 заключенных, которые отбывали наказание на территории ДНР.

"Было передано 14 заключенных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы и выразили желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", — сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Украина временно разместит заключенных из Крыма в харьковской тюрьме.