наверх
10.04.201709:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (64)

    (обновлено: )36
    Как заявил представитель министерства обороны ДНР, ВСУ 43 раза нарушили режим прекращения огня, а обстрелам подверглись 17 населенных пунктов. Вместе с тем в штабе АТО сообщили об обстрелах со стороны ополченцев.
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК 10 апр — РИА Новости. Представитель министерства обороны ДНР заявил журналистам об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины.

    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: убийственно изнурительное перемирие

    "За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 43 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 17 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства, передает корреспондент РИА Новости.

    Ранее в штабе АТО сообщили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 44 раза открывали огонь по позициям силовиков, двое военных получили ранения.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Теракт произошел у церкви в Египте
    Серия кровавых терактов в Египте
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Шахтные пусковые установки эсминца Porter
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Владимир Воля
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"