Суд закрыл представительство ДНР в Чехии

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Областной суд в городе Острава принял решение о начале процедуры ликвидации представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики на территории Чехии, который возглавляет Нела Лискова. Решение было принято со второй попытки.

В пресс-службе МИД ДНР ранее сообщили, что представительский центр ДНР открылся в сентябре 2016 года. При этом во внешнеполитическом ведомстве Чехии заявили, что не будут считать представительство ДНР дипмиссией. Министр иностранных дел страны требовал судебного запрета еще прошлой осенью, но тогда суд запросил дополнительную информацию.

"Председателю организации было направлено решение инициировать процедуру (ликвидации — Ред.)", — цитирует представителя суда "Европейская правда".

Лискова также подтвердила получение соответствующего постановления суда, сообщает Hlidacipes.org.

Сразу после открытия представительства ДНР МИД Украины выразил протест и вручил соответствующую ноту посольству Чехии в Украине. В обращении к чешской стороне содержалось "требование принять все необходимые меры для пересмотра решения региональных властей относительно фактического открытия "представительства" террористической организации, которое противоречит международному праву и двусторонним украинского-чешским соглашениям". В сообщении отмечалось, что информация о попытках "отдельных граждан Чехии легализовать ДНР передана в правоохранительные органы Украины для предоставления надлежащей правовой оценки".