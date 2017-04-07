В ДНР анонсируют запуск предприятий, на которых введено внешнее управление

ЗУГРЭС (Донецкая область), 7 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил, что предприятия, на которых введено внешнее управление, могут заработать со следующей недели, все необходимое для этого уже сделано.

Ранее власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

"Подписаны все необходимые контракты, и на следующей неделе должно прийти первое сырье, которое позволит запустить первый металл на Енакиевском металлургическом заводе. После того, как он запустится, все предприятия начнут работать", — сказал Захарченко журналистам.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.