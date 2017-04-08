РФ за несколько лет экстрадировала в Украину около 70 преступников

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Россия за последние несколько лет экстрадировала в Украину около 70 правонарушителей, в то же время Украина передала РФ более 30 человек, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Экстрадиция преступников происходит в сухопутных пунктах пропуска на границе с РФ по взаимной договоренности сторон. На сегодня статистика экстрадиции на пользу Украины: в течение последних нескольких лет российская сторона передала нам около 70 правонарушителей; в то же время Украина выдала России более 30 правонарушителей", — сказал Енин.

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Накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Россия экстрадировала в Украину задержанного в РФ бывшего главу Госавтоинспекции Киева Николая Макаренко.

Макаренко в апреле 2015 года был объявлен в розыск по подозрению в коррупционных схемах, которые базировались на получении денег в регистрационно-экзаменационных отделах при оформлении автомобилей.