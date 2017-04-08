наверх
08.04.201701:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Общество

    РФ за несколько лет экстрадировала в Украину около 70 преступников

    (обновлено: )22
    Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что экстрадиция преступников происходит в сухопутных пунктах пропуска на границе с РФ по взаимной договоренности сторон.
    Наручники
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Россия за последние несколько лет экстрадировала в Украину около 70 правонарушителей, в то же время Украина передала РФ более 30 человек, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

    Церковные реликвии, принадлежащие предстоятелю УПЦ (МП) Владимиру
    Facebook Юрия Луценко
    Бывший протоиерей пытался продать реликвии митрополита Владимира - ГПУ

    "Экстрадиция преступников происходит в сухопутных пунктах пропуска на границе с РФ по взаимной договоренности сторон. На сегодня статистика экстрадиции на пользу Украины: в течение последних нескольких лет российская сторона передала нам около 70 правонарушителей; в то же время Украина выдала России более 30 правонарушителей", — сказал Енин.

    Читайте также: Никто не забыт, никто не наказан. Год вброса документов Mossack Fonseca

    Накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Россия экстрадировала в Украину задержанного в РФ бывшего главу Госавтоинспекции Киева Николая Макаренко.

    Макаренко в апреле 2015 года был объявлен в розыск по подозрению в коррупционных схемах, которые базировались на получении денег в регистрационно-экзаменационных отделах при оформлении автомобилей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен
    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Александр Охрименко
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"