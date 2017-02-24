Суд в Вене отказался арестовывать Фирташа до его экстрадиции в США

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Земельный суд Вены в пятницу отказал городской прокуратуре в ходатайстве об оставлении под стражей украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого ранее было принято решение об экстрадиции в США, сообщила РИА Новости в пятницу представитель суда, судья Кристина Зальцборн.

"Ходатайство о временном содержании под стражей до экстрадиции было отклонено, так как внесенный в 2014 году залог в размере 125 миллионов евро по-прежнему находится на депозите суда, и задержанный обязан регулярно отмечаться в суде, не покидать территорию Австрии и должен сдать его паспорт в суд",- сказала она.

По словам представителя суда, заседание состоялось в пятницу в следственном изоляторе в Йозефштадте. Соответствующее решение суда будет действовать до момента экстрадиции и может быть обжаловано сторонами в течение 14 дней, добавила Зальцбор

Напомним, Земельный суд Вены в четверг отказал в ходатайстве прокуратуре австрийской столицы, которая требовала оставить под стражей бизнесмена Дмитрия Фирташа, ранее задержанного по испанскому ордеру с требованием экстрадиции.

Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики. При этом, по информации суда, 18 февраля в суд поступили документы от компетентных органов Испании, которые также требовали высылки Фирташа в эту страну, на основании этих документов и произошло задержание бизнесмена.

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Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.