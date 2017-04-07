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    Луценко: РФ выдала Украине экс-начальника ГАИ Киева Макаренко

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    По словам генпрокурора Юрия Луценко, накануне Дня ГАИ состоялась экстрадиция бывшего начальника Управления ГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве Николая Макаренко.
    РФ выдала Украине экс-начальника ГАИ Киева Макаренко
    Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Россия выдала Украине бывшего начальника Управления ГАИ в Киеве Николая Макаренко, сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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    "Так накануне Дня ГАИ (14 апреля) состоялась экстрадиция бывшего начальника Управления ГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве Макаренко, который разыскивался украинскими правоохранительными органами за системное взяточничество", — сказал Луценко.

    В апреле 2015 года Макаренко был объявлен в розыск по подозрению в коррупции. 23 сентября Печерский районный суд города Киева заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.   

    Ранее Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины провела обыски в местах работы и жительства руководителей Броварской налоговой.

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