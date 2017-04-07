Бывший протоиерей пытался продать реликвии митрополита Владимира - ГПУ

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Прокуратура Киевской области задержала бывшего протоиерея, который пытался продать за 500 тысяч долларов старинные церковные реликвии, которые принадлежали предстоятелю Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополиту Владимиру, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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"В центре столицы сотрудники прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками полиции задержали бывшего протоиерея, который пытался продать за 500 тысяч долларов США 21 старинную церковную реликвию, которую лично носил митрополит Киевский и всея Украины Владимир", — говорится в сообщении.

Facebook Юрия Луценко Церковные реликвии, принадлежащие предстоятелю УПЦ (МП) Владимиру

По данным ведомства, в марте 2016 года года неизвестные похитили из дома Алексея Драбинко, который был личным секретарем митрополита Владимира, два сейфа, в которых хранились церковные реликвии. По предварительным подсчетам, стоимость похищенных вещей составляет более 15 миллионов гривен (около 500 тысяч долларов), добавили в ведомстве.

Facebook Юрия Луценко Церковные реликвии, принадлежащие предстоятелю УПЦ (МП) Владимиру

Указывается, что бывшего священника задержали во время сбыта церковных изделий. Также сотрудники прокуратуры провели обыски по его месту жительства и обнаружили ножи, охотничье оружие и иконы. Бывшему священнику сообщено о подозрении по статье "Сбыт имущества, полученного преступным путем", продолжается досудебное расследование, добавили в ведомстве.