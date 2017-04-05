СМИ: МИД засекретил документы по заочному аресту Яценюка в РФ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. МИД Украины решил засекретить документы по заочному аресту экс-премьера Арсения Яценюка в России.

Об этом сообщает информагентство "Украинские новости" со ссылкой на украинский МИД.

Сообщается, что в МИД Украины причислили копию письма Есентукского районного суда Ставропольского края относительно дела Яценюка "к информации с ограниченным доступом".

"Копии документов, указанных в запросе, предоставить не представляется возможным", — говорится в ответе МИД на запрос агентства.

Ограничение доступа к этой информации чиновники связали с возможным "существенным вредом" интересам национальной безопасности и территориальной целостности.

Ранее суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка, обвиняемого в бандитизме. В отношении экс-премьера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в международный розыск. Минюст Украины считает данное решение незаконным. Украинский МИД выразил возмущение решением суда.