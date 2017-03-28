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    МИД ответил России на заочный арест Яценюка

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    Во внешнеполитическом ведомстве Украины считают обвинения в адрес экс-премьера со стороны РФ "абсурдными", и они "не имеют ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом".
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Украинский МИД во вторник выразил возмущение решением суда в РФ о заочном аресте экс-премьера Арсения Яценюка, обвинения по делу о бандитизме считает "абсурдными".

    Накануне суд в Ессентуках (РФ) заочно арестовал Яценюка. В отношении экс-премьера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в международный розыск.

    Арсений Яценюк. Архивное фото
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    "Министерство иностранных дел Украины выражает свое возмущение решением относительно заочного осуждения украинского политического деятеля А.П. Яценюка (премьер-министра Украины в 2014-2016 годах) в связи с тем, что "он 21 февраля 2017 года был объявлен российской стороной в международный розыск", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    Как утверждает МИД Украины, "абсурдные обвинения в уголовных преступлениях, которые стали основанием для вынесения данного решения, не имеют ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом".

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    Сам Яценюк назвал решение российского суда и обвинения в его адрес "бредом". Минюст Украины считает данное решение незаконным.

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