МИД ответил России на заочный арест Яценюка

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Украинский МИД во вторник выразил возмущение решением суда в РФ о заочном аресте экс-премьера Арсения Яценюка, обвинения по делу о бандитизме считает "абсурдными".

Накануне суд в Ессентуках (РФ) заочно арестовал Яценюка. В отношении экс-премьера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в международный розыск.

"Министерство иностранных дел Украины выражает свое возмущение решением относительно заочного осуждения украинского политического деятеля А.П. Яценюка (премьер-министра Украины в 2014-2016 годах) в связи с тем, что "он 21 февраля 2017 года был объявлен российской стороной в международный розыск", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Как утверждает МИД Украины, "абсурдные обвинения в уголовных преступлениях, которые стали основанием для вынесения данного решения, не имеют ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом".

Смотрите также: "Кто такой Владимир Путин?!": заявление Яценюка в интервью BBC

Сам Яценюк назвал решение российского суда и обвинения в его адрес "бредом". Минюст Украины считает данное решение незаконным.