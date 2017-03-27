наверх
27.03.201719:41
Курсы валют НБУ
  • EUR29.31+ 0.12
  • USD27.12+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Россия

    Яценюк заочно арестован российским судом

    (обновлено: )33550
    Согласно постановлению Ессентукского городского суда, в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Суд в Ессентуках заочно арестовал бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, обвиняемого в бандитизме, сообщил в понедельник Ессентукский городской суд.

    Читайте также: Фирташ, газ, политика и "невосполнимый ущерб будущему урожаю"

    "Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении.

    По данным суда, Яценюк обвиняется по статье УК РФ "Бандитизм".

    Ранее СМИ сообщили, что глава Национального банка Валерия Гонтарева может покинуть свой пост до середины апреля. В числе кандидатов на пост главы НБУ – экс-премьер и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, который в 2003-2004 годах занимал должность заместителя главы Нацбанка Сергея Тигипко и выполнял обязанности руководителя банка после его отставки. При этом потенциальные претенденты — бывший глава "Ощадбанка" Анатолий Гулей и председатель совета НБУ Богдан Данилишин считаются равноудаленными от политических сил и могут быть компромиссными кандидатами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возможный сообщник киллера, застрелившего Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Балаклея: жизнь после взрывов
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Эрик Найман
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске