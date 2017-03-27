Яценюк заочно арестован российским судом

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Суд в Ессентуках заочно арестовал бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, обвиняемого в бандитизме, сообщил в понедельник Ессентукский городской суд.

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"Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении.

По данным суда, Яценюк обвиняется по статье УК РФ "Бандитизм".

Ранее СМИ сообщили, что глава Национального банка Валерия Гонтарева может покинуть свой пост до середины апреля. В числе кандидатов на пост главы НБУ – экс-премьер и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, который в 2003-2004 годах занимал должность заместителя главы Нацбанка Сергея Тигипко и выполнял обязанности руководителя банка после его отставки. При этом потенциальные претенденты — бывший глава "Ощадбанка" Анатолий Гулей и председатель совета НБУ Богдан Данилишин считаются равноудаленными от политических сил и могут быть компромиссными кандидатами.