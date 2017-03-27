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    Шкиряк: заочный арест Яценюка - это месть со стороны России

    (обновлено: )51353
    Ессентукский городской суд принял решение о заочном аресте экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по статье УК РФ "бандитизм". В настоящее время политик объявлен в международный розыск.
    Зорян Шкиряк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Российская Федерация ненавидит украинских политиков, которые не дали ей разделить Украину на части, а потому пытается их дискредитировать, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, комментируя заочный арест экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

    Арсений Яценюк. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    От войны в Чечне до вилл в Майами. Все обвинения против Яценюка

    "То, что сегодня производит Российская Федерация и ее прихвостни, просто теряет здравый смысл. Мы прекрасно понимаем, что такие фейковые и в определенной степени для всех адекватных людей абсурдные, нелепые обвинения осуществляются против украинских политиков, которых Кремль патологически ненавидит. Именно первое и второе правительства Арсения Яценюка стали теми правительствами, которые в фактически разрушенной стране после Януковича смогли сделать все необходимые меры для того, чтобы не дать Путину и его "кровавым собакам" разорвать Украину на куски. Сейчас это в некоторой степени месть со стороны России и попытки вынести абсурдные обвинения в какую-то юридическую плоскость… Я думаю, что этот судья Ессентукского суда когда-нибудь войдет в историю с негативной стороны", — отметил Швиряк.

    Напомним, Ессентукский городской суд (Российская Федерация) заочно арестовал экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по статье УК РФ "бандитизм". Сейчас политик объявлен в международный розыск.

    Напомним, в сентябре 2015 года Следственный комитет России заявил, что премьер Украины Арсений Яценюк в середине 1990-х годов якобы воевал против Вооруженных сил РФ в составе "карательного отряда" в Чечне.

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