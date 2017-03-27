Шкиряк: заочный арест Яценюка - это месть со стороны России

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Российская Федерация ненавидит украинских политиков, которые не дали ей разделить Украину на части, а потому пытается их дискредитировать, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, комментируя заочный арест экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

"То, что сегодня производит Российская Федерация и ее прихвостни, просто теряет здравый смысл. Мы прекрасно понимаем, что такие фейковые и в определенной степени для всех адекватных людей абсурдные, нелепые обвинения осуществляются против украинских политиков, которых Кремль патологически ненавидит. Именно первое и второе правительства Арсения Яценюка стали теми правительствами, которые в фактически разрушенной стране после Януковича смогли сделать все необходимые меры для того, чтобы не дать Путину и его "кровавым собакам" разорвать Украину на куски. Сейчас это в некоторой степени месть со стороны России и попытки вынести абсурдные обвинения в какую-то юридическую плоскость… Я думаю, что этот судья Ессентукского суда когда-нибудь войдет в историю с негативной стороны", — отметил Швиряк.

Напомним, Ессентукский городской суд (Российская Федерация) заочно арестовал экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по статье УК РФ "бандитизм". Сейчас политик объявлен в международный розыск.

Напомним, в сентябре 2015 года Следственный комитет России заявил, что премьер Украины Арсений Яценюк в середине 1990-х годов якобы воевал против Вооруженных сил РФ в составе "карательного отряда" в Чечне.