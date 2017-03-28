наверх
28.03.201709:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.57+ 0.26
  • USD27.15+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Хроника 27 марта: продажа "Сбербанка" в Украине, заочный арест Яценюка

    Тема:

    "Геть з України". Атаки на банки РФ (188)

    (обновлено: )11310
    Накануне полиция освободила похищенного 8 месяцев назад чиновника "Укрзализныци", суд в России заочно арестовал экс-премьера Арсения Яценюка. Также вчера стало известно, что Роману Насирову поставили неправильный диагноз в "Феофании".
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украинское фото

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В понедельник, 27 марта, в "Сбербанке" России заявили о продаже украинской "дочки", МВФ одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики, президент Петр Порошенко договорился с G7 и ЕС минимизировать последствия блокады Донбасса. Помимо этого генерала Назарова осудили на 7 лет тюрьмы за сбитый под Луганском Ил-76. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Освобожденный Валерий Людмирский
    Арсен Аваков в Facebook
    Фотоитоги 27 марта: спасение чиновника, стрельба в Киеве и Навальный в суде

    Продажа украинской "дочки" "Сбербанка"

    В понедельник "Сбербанк России"сообщил, что продает 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Норвик банку и белорусской частной компании. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии. Латвийский Norvik banka, принадлежащий бизнесмену Григорию Гусельникову, намерен сократить свое присутствие на российском банковском рынке, говорится в сообщении кредитной организации.

    МВФ одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики

    Международный валютный фонд одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики, заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Украины Сергей Николайчук. На минувшей неделе Нацбанк обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, где ухудшил данные по росту экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса. При этом регулятор не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию и курс гривны. 

    Читайте также: Устенко: есть три сценария по курсу доллара в Украине. Рассмотрим каждый

    Порошенко договорился с G7 и ЕС минимизировать последствия блокады Донбасса

    Президент Петр Порошенко, послы стран G7 и Евросоюза обсудили решение Киева о транспортной блокаде Донбасса и договорились принять совместные меры для минимизации ее негативных последствий. По информации пресс-службы президента Петра Порошенко, послы стран G7 и Евросоюза выразили понимание вынужденности шагов украинской власти, учитывая противоправную экспроприацию украинской собственности и безответственные действия отдельных политических сил. 

    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua
    Ликвидация последствий взрывов и разрушений в Балаклее

    В Балаклею вернулись все эвакуированные жители

    В Балаклею вернулись все эвакуированные из-за пожара и взрывов на военном арсенале жители, новых очагов возгорания в городе и в близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано. Сейчас пиротехнические подразделения продолжают проводить техническое обследование и очистку от взрывоопасных предметов прилегающей к арсеналу территории. Также продолжается работа по восстановлению газоснабжения. 

    Генерала Назарова осудили на 7 лет тюрьмы за сбитый Ил-76 под Луганском

    Суд в Днепропетровской области в понедельник приговорил генерал-майора Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Назарова к семи годам лишения свободы, признав его виновным в халатном отношении к военной службе, которое стало причиной крушения самолета украинской армии Ил-76 под Луганском, в результате чего погибли 49 человек. В июне 2014 года в районе луганского аэропорта был сбит военный самолет Ил-76, в результате чего погибли 40 десантников и девять членов экипажа. Задействованные в спецоперации силовики заявили, что самолет сбили ополченцы. 

    Яценюк заочно арестован российским судом

    Суд в Ессентуках заочно арестовал бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, обвиняемого в бандитизме, сообщил в понедельник Ессентукский городской суд. "Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении. По данным суда, Яценюк обвиняется по статье УК РФ "Бандитизм". 

    Полиция Киева освободил из плена похищенного чиновника
    канал Національна поліція України на youtube
    Освобождение похищенного чиновника "Укрзализныци" из тайного бункера

    Полиция освободила похищенного 8 месяцев назад чиновника "Укрзализныци"

    Полиция освободила похищенного 8 месяцев назад начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци", задержаны двое фигурантов преступления. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, похищенного нашли в частном доме в селе Фастовец Киевской области, Людмирского содержали в подвальном бункере, в настоящее время пострадавший находится в больнице, по словам врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Насирову поставили неправильный диагноз в "Феофании"

    Комиссия Министерства здравоохранения не подтвердила диагноз отстраненному главе ГФС Роману Насиров, который ему поставили в клинической больнице "Феофания", сообщает НАБУ. В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. 16 марта был внесен залог в размере 100 млн грн за Насирова.  

    Навального оштрафовали за организацию митинга в Москве

    Тверской суд Москвы в понедельник оштрафовал на 20 тысяч рублей оппозиционера Алексея Навального за организацию несанкционированной массовой акции в центре Москвы. Суд признал его виновным в организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Всего на несанкционированной акции в воскресенье были задержаны более 600 человек. Большинство из них уже отпущены. 

    Читайте также: Собрались – разогнали… это вам не Киев. Соцсети о протестах в Минске и Москве

    В Японии лавина погребла несколько десятков школьников на горнолыжном курорте

    Сход лавины в Японии
    канал RT на русском на youtube.
    Сход лавины на горнолыжном курорте в Японии, погибли 8 человек, 30 ранены

    Число жертв снежной лавины в японской префектуре Тотиги, в 120 километрах к северу от Токио, возросло до восьми человек. По информации полиции, под снежными завалами обнаружены восемь человек без признаков жизни. Лавина сошла утром на горнолыжном склоне близ города Насу. В то время на склоне находились, по уточненным данным, около 60 школьников старших классов. 

    Вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Грузии

    Граждане Грузии с 28 марта смогут без виз посещать страны Евросоюза с краткосрочным визитом по биометрическим паспортам. Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре страны-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четырех стран-кандидатов в Шенген (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия). 

    Всемирный день театра, установленный еще в 1961 году IX конгрессом Международного института театра, отмечается ежегодно именно 27 марта. Само же слово "театр" произошло от древнегреческого слова theatron, что значит "место, где смотрят". Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски.  

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Эвакуация населения в Балаклее
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Встреча президента Петра Порошенко с послами стран G7 и Евросоюза
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске