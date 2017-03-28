Хроника 27 марта: продажа "Сбербанка" в Украине, заочный арест Яценюка

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 27 марта, в "Сбербанке" России заявили о продаже украинской "дочки", МВФ одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики, президент Петр Порошенко договорился с G7 и ЕС минимизировать последствия блокады Донбасса. Помимо этого генерала Назарова осудили на 7 лет тюрьмы за сбитый под Луганском Ил-76. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Продажа украинской "дочки" "Сбербанка"

В понедельник "Сбербанк России"сообщил, что продает 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Норвик банку и белорусской частной компании. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии. Латвийский Norvik banka, принадлежащий бизнесмену Григорию Гусельникову, намерен сократить свое присутствие на российском банковском рынке, говорится в сообщении кредитной организации.

МВФ одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики

Международный валютный фонд одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики, заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Украины Сергей Николайчук. На минувшей неделе Нацбанк обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, где ухудшил данные по росту экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса. При этом регулятор не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию и курс гривны.

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Порошенко договорился с G7 и ЕС минимизировать последствия блокады Донбасса

Президент Петр Порошенко, послы стран G7 и Евросоюза обсудили решение Киева о транспортной блокаде Донбасса и договорились принять совместные меры для минимизации ее негативных последствий. По информации пресс-службы президента Петра Порошенко, послы стран G7 и Евросоюза выразили понимание вынужденности шагов украинской власти, учитывая противоправную экспроприацию украинской собственности и безответственные действия отдельных политических сил.

В Балаклею вернулись все эвакуированные жители

В Балаклею вернулись все эвакуированные из-за пожара и взрывов на военном арсенале жители, новых очагов возгорания в городе и в близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано. Сейчас пиротехнические подразделения продолжают проводить техническое обследование и очистку от взрывоопасных предметов прилегающей к арсеналу территории. Также продолжается работа по восстановлению газоснабжения.

Генерала Назарова осудили на 7 лет тюрьмы за сбитый Ил-76 под Луганском

Суд в Днепропетровской области в понедельник приговорил генерал-майора Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Назарова к семи годам лишения свободы, признав его виновным в халатном отношении к военной службе, которое стало причиной крушения самолета украинской армии Ил-76 под Луганском, в результате чего погибли 49 человек. В июне 2014 года в районе луганского аэропорта был сбит военный самолет Ил-76, в результате чего погибли 40 десантников и девять членов экипажа. Задействованные в спецоперации силовики заявили, что самолет сбили ополченцы.

Яценюк заочно арестован российским судом

Суд в Ессентуках заочно арестовал бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, обвиняемого в бандитизме, сообщил в понедельник Ессентукский городской суд. "Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении. По данным суда, Яценюк обвиняется по статье УК РФ "Бандитизм".

Полиция освободила похищенного 8 месяцев назад чиновника "Укрзализныци"

Полиция освободила похищенного 8 месяцев назад начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци", задержаны двое фигурантов преступления. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, похищенного нашли в частном доме в селе Фастовец Киевской области, Людмирского содержали в подвальном бункере, в настоящее время пострадавший находится в больнице, по словам врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Насирову поставили неправильный диагноз в "Феофании"

Комиссия Министерства здравоохранения не подтвердила диагноз отстраненному главе ГФС Роману Насиров, который ему поставили в клинической больнице "Феофания", сообщает НАБУ. В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. 16 марта был внесен залог в размере 100 млн грн за Насирова.

Навального оштрафовали за организацию митинга в Москве

Тверской суд Москвы в понедельник оштрафовал на 20 тысяч рублей оппозиционера Алексея Навального за организацию несанкционированной массовой акции в центре Москвы. Суд признал его виновным в организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Всего на несанкционированной акции в воскресенье были задержаны более 600 человек. Большинство из них уже отпущены.

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В Японии лавина погребла несколько десятков школьников на горнолыжном курорте

Число жертв снежной лавины в японской префектуре Тотиги, в 120 километрах к северу от Токио, возросло до восьми человек. По информации полиции, под снежными завалами обнаружены восемь человек без признаков жизни. Лавина сошла утром на горнолыжном склоне близ города Насу. В то время на склоне находились, по уточненным данным, около 60 школьников старших классов.

Вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Грузии

Граждане Грузии с 28 марта смогут без виз посещать страны Евросоюза с краткосрочным визитом по биометрическим паспортам. Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре страны-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четырех стран-кандидатов в Шенген (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Всемирный день театра, установленный еще в 1961 году IX конгрессом Международного института театра, отмечается ежегодно именно 27 марта. Само же слово "театр" произошло от древнегреческого слова theatron, что значит "место, где смотрят". Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски.