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    В Одессе на период "Юморины" существенно усилили меры безопасности

    (обновлено: )2601
    В полиции Одесской области сообщили, что кроме сотрудников полиции, находящихся на плановых дежурствах, привлекут дополнительно 400 патрульных и бойцов Национальной гвардии.
    Патрульные полицейские в Одессе
    Трасса Е-95

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Одессе на время фестиваля "Юморина-2017" существенно усилят меры по охране общественного порядка, сообщил заместитель начальника управления Нацполиции в Одесской области полковник полиции Сергей Махотин.

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    По его словам, кроме сотрудников полиции, находящихся на плановых дежурствах, привлекут дополнительно 400 патрульных и бойцов Национальной гвардии.

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    "В местах проведения массовых мероприятий будет запрещена торговля спиртными напитками, пивом и слабоалкогольными напитками, а также любыми напитками в стеклянной таре. Предупреждены все торговые точки, в случае использования ими газовых баллонов — они будут немедленно эвакуированы, а их владельцы оштрафованы", — отметил Махотин.

    Также сообщается, что в центре города ограничат движение автотранспорта. 

    Традиционная "Юморина" в Одессе в этом году будет проходить два дня – 1 и 2 апреля.

    Накануне сообщалось, что в Одессе открылся 7-й международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиад".

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