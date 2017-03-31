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    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette

    (обновлено: )104
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    Одесса Медиа
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    Одесса Медиа
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    Одесса Медиа
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    Одесса Медиа
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    Одесса Медиа
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    Одесса Медиа
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    Одесса Медиа
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    Одесса Медиа
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    Одесса Медиа

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    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette

    В пятницу, 31 марта, в Одессу зашел ракетный фрегат ВМС Франции La Fayette и пришвартовался у Морского вокзала, информирует "Одесса Медиа".

    Отмечается, что это дружеский визит и судно пробудет здесь до 4 апреля.

    La Fayette —  один из первых в мире фрегатов, которые построили с использованием стелс-технологии. Благодаря необычному внешнему виду, корабль снимался в различных фильмов. Ракетное вооружение  фрегата — две четырехствольные пусковые установки ракет и восьмиствольная установка с зенитными ракетами. Кроме того, на борту есть артиллерийское вооружение и зенитные автоматы и пулеметы.

    Смотрите также: Циклон "Дебби" в Австралии: серферы на улицах, акула на асфальте

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