В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette

В пятницу, 31 марта, в Одессу зашел ракетный фрегат ВМС Франции La Fayette и пришвартовался у Морского вокзала, информирует "Одесса Медиа".

Отмечается, что это дружеский визит и судно пробудет здесь до 4 апреля.

La Fayette — один из первых в мире фрегатов, которые построили с использованием стелс-технологии. Благодаря необычному внешнему виду, корабль снимался в различных фильмов. Ракетное вооружение фрегата — две четырехствольные пусковые установки ракет и восьмиствольная установка с зенитными ракетами. Кроме того, на борту есть артиллерийское вооружение и зенитные автоматы и пулеметы.

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