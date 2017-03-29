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    Одесса бурлит: патриоты из утробы, монахини в бегах, гости из РФ

    (обновлено: )64333
    В Одессе умеют удивить - отныне в женских консультациях будут уголки патриотического воспитания. Тем временем, всё больше молодых девушек уходят в монастырь. Подборка новостей из региона - в обзоре РИА Новости Украина.
    Активисты Рада Громадської Безпеки
    rgb-ua.com

    РИА Новости Украина

    Младенцы-патриоты

    Во вторник, 28 марта, активисты "Рада Громадської Безпеки" передали городским женским консультациям календари и прочую полиграфию с элементами патриотической символики.

    Для оформления патриотических уголков в женских консультациях города приобрели 11 наборов "Украинская национальная символика".

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    УНИАН
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    "Патриотическую атрибутику вместе с календарями передали начальнику Отдела по вопросам охраны материнства и детства Департамента здравоохранения Одесского горсовета Ирине Руденко. Спасибо всем, кто занимается вопросами патриотического воспитания! Спасибо благотворителям, которые поддерживают патриотические проекты!", — говорят активисты. 

    Ранее в октябре 2015 года президент Петр Порошенко в ходе своего рабочего визита в подписал указ о стратегии патриотического воспитания молодежи. 

    По лабиринту монашеской жизни

    Тем временем, всё чаще у молодых девушек появляется желание уйти в монастырь. Как пишут одесские СМИ, у многих молодых девушек, появлялось желание уйти в монастырь, однако представления  о монашеской жизни у них туманное. 

    Монахиня, поступившая в монастырь должна следовать уставу и жить по графику. Весь день, с утра до ночи в монастыре молятся, но помимо молитвы все сестры исполняют и ежедневные послушания. При монастыре могут быть различные мастерские: швейные, иконописные, просфорные и т.д. Надо быть готовой к тому, что в любой момент могут определить на послушание, а отказываться от него запрещено.

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    Кроме того, нужно полностью уладить все свои дела, документы, утрясти все юридические вопросы и полностью отказаться от контактирования с внешним миром, подчеркивает издание. 

    Беглецы из РФ 

    Одесское издание "Думская" обращается к проблеме получение статуса россиянами, бежавшими из своей страны в Украину.  

    В частности, издание вспоминает историю российского беженца Сергея Сахарчука, который в начале 2015 года сжег свой паспорт гражданина РФ на акции поддержки украинских военнослужащих возле консульства России  в Одессе. 

    "Если он вернется назад в Россию, то его арестуют. А наша миграционная служба не дает ему статуса беженца. Сахарчук даже предпринял попытку суицида после двухгодичной судебной тяжбы с нашими чиновниками", - пишет издание. 

    Более двух лет Сахарчук борется за статус беженца. Сперва у него заявление не принимали. Через суд добились, чтобы заявление приняли, но только сразу Сахарчуку в статусе беженца отказали. 

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    16 февраля 2017 года Одесский окружной административный суд удовлетворил иск русского беженца Сергея Сахарчука, обязав Миграционную службу повторно рассмотреть его документы на предоставление статуса беженца. 

    "Миграционная служба Украины с очевидностью следует линии, общепринятой в рамках этой структуры — всячески противодействовать предоставлению статуса беженца гражданам РФ (на самом деле, не только, они всех ищущих убежища стараются завернуть, — Ред). И поступает так даже тогда, когда здравый смысл в конкретной ситуации требует противоположного решения", — цитирует издание евромайдановца Михаила Голубева.

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