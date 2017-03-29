Одесса бурлит: патриоты из утробы, монахини в бегах, гости из РФ

РИА Новости Украина

Младенцы-патриоты

Во вторник, 28 марта, активисты "Рада Громадської Безпеки" передали городским женским консультациям календари и прочую полиграфию с элементами патриотической символики.

Для оформления патриотических уголков в женских консультациях города приобрели 11 наборов "Украинская национальная символика".

"Патриотическую атрибутику вместе с календарями передали начальнику Отдела по вопросам охраны материнства и детства Департамента здравоохранения Одесского горсовета Ирине Руденко. Спасибо всем, кто занимается вопросами патриотического воспитания! Спасибо благотворителям, которые поддерживают патриотические проекты!", — говорят активисты.

Ранее в октябре 2015 года президент Петр Порошенко в ходе своего рабочего визита в подписал указ о стратегии патриотического воспитания молодежи.

По лабиринту монашеской жизни

Тем временем, всё чаще у молодых девушек появляется желание уйти в монастырь. Как пишут одесские СМИ, у многих молодых девушек, появлялось желание уйти в монастырь, однако представления о монашеской жизни у них туманное.

Монахиня, поступившая в монастырь должна следовать уставу и жить по графику. Весь день, с утра до ночи в монастыре молятся, но помимо молитвы все сестры исполняют и ежедневные послушания. При монастыре могут быть различные мастерские: швейные, иконописные, просфорные и т.д. Надо быть готовой к тому, что в любой момент могут определить на послушание, а отказываться от него запрещено.

Кроме того, нужно полностью уладить все свои дела, документы, утрясти все юридические вопросы и полностью отказаться от контактирования с внешним миром, подчеркивает издание.

Беглецы из РФ

Одесское издание "Думская" обращается к проблеме получение статуса россиянами, бежавшими из своей страны в Украину.

В частности, издание вспоминает историю российского беженца Сергея Сахарчука, который в начале 2015 года сжег свой паспорт гражданина РФ на акции поддержки украинских военнослужащих возле консульства России в Одессе.

"Если он вернется назад в Россию, то его арестуют. А наша миграционная служба не дает ему статуса беженца. Сахарчук даже предпринял попытку суицида после двухгодичной судебной тяжбы с нашими чиновниками", - пишет издание.

Более двух лет Сахарчук борется за статус беженца. Сперва у него заявление не принимали. Через суд добились, чтобы заявление приняли, но только сразу Сахарчуку в статусе беженца отказали.

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16 февраля 2017 года Одесский окружной административный суд удовлетворил иск русского беженца Сергея Сахарчука, обязав Миграционную службу повторно рассмотреть его документы на предоставление статуса беженца.

"Миграционная служба Украины с очевидностью следует линии, общепринятой в рамках этой структуры — всячески противодействовать предоставлению статуса беженца гражданам РФ (на самом деле, не только, они всех ищущих убежища стараются завернуть, — Ред). И поступает так даже тогда, когда здравый смысл в конкретной ситуации требует противоположного решения", — цитирует издание евромайдановца Михаила Голубева.