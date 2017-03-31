В Одессе во двор дома многодетной семьи бросили "коктейли Молотова"

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные в Одессе бросили "коктейль Молотова" во двор дома, в котором проживает многодетная семья, сообщает ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области.

По данным правоохранителей, рано утром в четверг неизвестные бросили двухлитровую пластиковую бутылку с горючим веществом во двор по улице Каманина (район Аркадии).

"Горючее вещество разлилось, но не загорелось. Еще две двухлитровые бутылки с горючим неизвестные оставили возле ворот домохозяйства. Вместе с бутылками — угрозы о поджоге дома", — сообщили в полиции.

Думская.net Угроза "коктейлем Молотова" в Одессе

Как отмечается, семья, проживающая в частном доме, не участвовала в каких-либо конфликтах с соседями. "Единственное, что они — в числе людей, которые выступили против строительства дороги вдоль побережья Черного моря. Жильцы улицы утверждают, что из-за строительных работ здесь происходят оползни", — отметил сотрудник полиции в комментарии УНИАН.

Как пишет "Думская", хозяин дома Андрей Крещенко известен тем, что публично выступал против незаконного среза склона между "акварестораном" в Аркадии и своим домом, который осуществляли под видом ремонта пострадавшей от оползня дороги.

Мужчина отмечает, что ранее к нему уже приходили незнакомые люди и предлагали его семье продать дом, но теперь последовали угрозы.

Заказчиком работ по капитальному ремонту дороги под улицей Каманина выступает управление дорожного хозяйства горсовета. Вице-мэр Одессы Петр Рябоконь сообщил, что компанию (ООО "Фортуна" — Ред.), допустившую нарушение при работах на склоне, уже оштрафовали.

"Никто склон подрезать не будет. Если будет опять предпринята непонятная попытка, последует такая же реакция. Там осуществляется технический и авторский надзор. Дорогу нужно отремонтировать", — пояснил он.

В отделе коммуникаций полиции Одесской области отметили, что правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследования по ч. 1 ст. 195 (Угроза уничтожения имущества) Уголовного кодекса Украины.