В Раде согласовали отмену выходного 2 мая

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Парламентский комитет по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует Верховной Раде установить 2 мая рабочим днем, говорится в сравнительной таблице законопроекта №1658 (проект Трудового кодекса), который готовится ко второму чтению.

Соответствующая поправка была подана депутатами от фракции "Народный фронт" Александром Дроздиком, Сергеем Драюком и экс-депутатом от НФ, ныне первым заместителем генпрокурора Дмитрием Сторожуком, передают Українські Новини.

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Согласно поправке, днем государственного праздника остается только 1 мая — Международный день солидарности трудящихся.

ukranews.com Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует парламенту установить 2 мая рабочим днем

Остальные государственные и религиозные выходные дни комитет оставил, несмотря на предложения некоторых депутатов.

Ранее директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович сообщил, что власти могут отменить празднование 8 Марта, 1 и 9 Мая на государственном уровне в рамках закона о декоммунизации, что повлечет отмену для украинцев выходных в эти дни. По его словам, такие инициативы содержатся в разработанном проекте закона о государственных праздниках.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий и прочих объектов. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.