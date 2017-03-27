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    Общество

    МИД выясняет обстоятельства задержания украинца в Минске

    Тема:

    Протесты в День Воли в Минске (18)

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    В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла масштабная акция оппозиции "День воли". В Минске в ходе протестных акций был задержан гражданин Украины, суд арестовал его на 15 суток.
    Задержание во время акции протеста в Минске
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    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Посольство Украины в Белоруссии подтвердило информацию о задержании украинца в Минске, обстоятельства выясняются.

    Сотрудник правоохранительных органов на улиц Минска во время несанкционированной акции оппозиции. Архивное фото
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Почему украинцы так ярко отреагировали на протесты в Москве и Минске?

    По данным СМИ, в Минске в результате протестных акций 25 марта был задержан гражданин Украины, суд арестовал его на 15 суток.

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    "Посольство подтверждает задержание в Минске гражданина Украины. Причины и обстоятельства задержания выясняются", — говорится в сообщении консульского департамента МИД в Twitter.

    В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла масштабная акция оппозиции "День воли". В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек были задержаны.

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