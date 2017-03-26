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    В Минске во время акции протеста задержали около 100 человек - СМИ

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    Протесты в День Воли в Минске (13)

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    Согласно информации, задержанных во время акции протеста в Минске отвезли в РОВД. Как сообщается, местонахождение нескольких независимых журналистов и представителей правозащитных организаций, задержанных в субботу, неизвестно.
    Сотрудники ОМОНа задерживают мужчину во время несанкционированной акции оппозиции в Минске
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Минске во время акции протеста задержали около 50-100 человек. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил журналист Антон Мотолко.

    Разгон протестующих в Минске с высоты птичьего полета. Видео
    TUT.BY/Youtube
    Разгон протестующих в Минске с высоты птичьего полета

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    "Сегодня были задержаны около 50-100 человек, их отвезли в различные РОВД", — сказал он.

    По его словам, вчера во время акции были задержаны несколько независимых журналистов и представителей правозащитных организаций. Сейчас их местонахождение неизвестно.

    Он также сообщил, что вчера был избит представитель одной из правозащитных организаций, у него черепно-мозговая травма.

    Журналист сообщил, что сейчас на избитого правозащитника пытаются надавить, чтобы он забрал заявление из милиции. 

    Кроме того, по его словам, уже отпустили ранее задержанного британского журналиста. 

    Ранее сообщалось, что белорусская милиция провела задержания на Октябрьской площади в центре Минска, где несколько десятков человек пытались провести акцию протеста против произошедшего в субботу разгона несанкционированного шествия оппозиции.

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