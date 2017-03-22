В Харькове подорожает проезд в электротранспорте и метро

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Харькове повысится стоимость проезда в трамваях и троллейбусах до 3 гривен и до 4 гривен в метро. Соответствующее решение в среду принял городской исполком.

"Изменение тарифов в горсовете обосновывают увеличением расходов на энергоносители, оплату труда, материальные ресурсы", — пишет "МедиаПорт".

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Новые тарифы вступят в силу после официальной публикации в муниципальной газете "Харьковские известия".

Напомним, в начале марта в ряде городов Киевской области перевозчики снизили стоимость проезда в маршрутных такси.