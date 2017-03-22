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    Общество

    В Харькове подорожает проезд в электротранспорте и метро

    (обновлено: )12621
    Как сообщают местные СМИ, рост тарифов в городском совете Харькова обосновывают увеличением расходов на энергоносители, оплату труда, материальные ресурсы.
    Новая станция метро в Харькове
    StudMedia, twitter

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Харькове повысится стоимость проезда в трамваях и троллейбусах до 3 гривен и до 4 гривен в метро. Соответствующее решение в среду принял городской исполком.

    "Изменение тарифов в горсовете обосновывают увеличением расходов на энергоносители, оплату труда, материальные ресурсы", — пишет "МедиаПорт".

    Смотрите также: Подорожание проезда в поездах по Украине

    Новые тарифы вступят в силу после официальной публикации в муниципальной газете "Харьковские известия".

    Напомним, в начале марта в ряде городов Киевской области перевозчики снизили стоимость проезда в маршрутных такси.

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