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    ЧП на шахте под Львовом. Из больницы выписали шестерых горняков

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (64)

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    Пресс-служба Львовской ОГА сообщила, что 13 марта шесть человек из числа госпитализированных были выписаны для продолжения лечения в амбулаторных условиях по месту жительства.
    Шахта Степная во Львовской области. Машины скорой помощи
    YURIY DYACHYSHYN / AFP

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Пресс-служба Львовской областной администрации сообщила во вторник, что шестеро горняков, которые получили легкие ранения в результате взрыва на шахте "Степная" во Львовской области, выписаны из больницы.

    Михаил Волынец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв на "Степной": шахтеры работали на изношенном оборудовании – Волынец

    Авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла 2 марта, в результате взрыва метана погибли восемь горняков, более 20 пострадали и после аварии были госпитализированы. Комиссия изучает причины аварии, также власти решили проверить условия безопасности труда на всех шахтах Украины и выделить помощь семьям погибших и пострадавшим.

    "Тринадцатого марта шесть человек из числа госпитализированных выписаны для продолжения лечения в амбулаторных условиях по месту жительства", — говорится в сообщении администрации.

    Читайте также: Авария на шахте "Степная": подведение итогов

    По данным пресс-службы, на лечении в ожоговом отделении Львовской больницы остаются 17 человек, состояние всех пациентов удовлетворительное.

    Ранее глава профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что реальные причины аварии на шахте "Степная" пытаются скрыть.

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