ЧП на шахте под Львовом. Из больницы выписали шестерых горняков

YURIY DYACHYSHYN / AFP

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Пресс-служба Львовской областной администрации сообщила во вторник, что шестеро горняков, которые получили легкие ранения в результате взрыва на шахте "Степная" во Львовской области, выписаны из больницы.

Авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла 2 марта, в результате взрыва метана погибли восемь горняков, более 20 пострадали и после аварии были госпитализированы. Комиссия изучает причины аварии, также власти решили проверить условия безопасности труда на всех шахтах Украины и выделить помощь семьям погибших и пострадавшим.

"Тринадцатого марта шесть человек из числа госпитализированных выписаны для продолжения лечения в амбулаторных условиях по месту жительства", — говорится в сообщении администрации.

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По данным пресс-службы, на лечении в ожоговом отделении Львовской больницы остаются 17 человек, состояние всех пациентов удовлетворительное.

Ранее глава профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что реальные причины аварии на шахте "Степная" пытаются скрыть.