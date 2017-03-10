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    Реальные причины аварии на шахте под Львовом пытаются скрыть - Волынец

    Тема:

    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (61)

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    Как сообщил Михаил Волынец, кабель, который был задействован к отпускной лебедке, не соответствовал правилам эксплуатации и правилам безопасности работы в шахте.
    Михаил Волынец
    УНИАН

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Глава профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что реальные причины аварии на шахте "Степная" пытаются скрыть.

    Авария произошла на шахте в Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Авария на шахте "Степная": подведение итогов

    Ранее Волынец выразил мнение, что ЧП на шахте "Степная" могло произойти из-за неисправной системы контроля, некачественной проводки и неправильной организации вентиляции.

    "После осмотра места трагедии экспертной, государственной и другими ведомственными комиссиями было выявлено, что к отпускной лебедке был задействован кабель, который не соответствовал правилам эксплуатации и правилам безопасности работы в шахте. Что важно — 10 метров этого кабеля просто исчезло … По моему мнению, это было сделано для того, чтобы скрыть одну из реальных причин аварии", — написал Волынец в пятницу на своей странице в Facebook.

    Авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" во Львовской области произошла в начале марта. По данным ГСЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным Минздрава, после аварии госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Позднее УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек.

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