Реальные причины аварии на шахте под Львовом пытаются скрыть - Волынец

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Глава профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что реальные причины аварии на шахте "Степная" пытаются скрыть.

Ранее Волынец выразил мнение, что ЧП на шахте "Степная" могло произойти из-за неисправной системы контроля, некачественной проводки и неправильной организации вентиляции.

"После осмотра места трагедии экспертной, государственной и другими ведомственными комиссиями было выявлено, что к отпускной лебедке был задействован кабель, который не соответствовал правилам эксплуатации и правилам безопасности работы в шахте. Что важно — 10 метров этого кабеля просто исчезло … По моему мнению, это было сделано для того, чтобы скрыть одну из реальных причин аварии", — написал Волынец в пятницу на своей странице в Facebook.

Авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" во Львовской области произошла в начале марта. По данным ГСЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным Минздрава, после аварии госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Позднее УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек.