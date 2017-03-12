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    Общество

    Савченко в эфире появилась в новом имидже

    (обновлено: )21910
    Народный депутат Надежда Савченко появилась в кадре на канале News One, где она является ведущей программы "Субъективные итоги недели", в наряде зеленого цвета с ярким макияжем и уложенной прической.
    Новый образ Савченко
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Нардеп Надежда Савченко появилась в новом женственном имидже. Новый образ наблюдали зрители канала News One, на котором Савченко является ведущей программы "Субъективные итоги недели".

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    Нардеп появилась в кадре в наряде зеленого цвета. Также Савченко сделала макияж с яркой красной помадой и уложила волосы. В результате она стала выглядеть более женственной и выразительной.

    Ранее, в эфире тех же "Субъективных итогов недели", Савченко появлялась без макияжа и уложенной прически.

    Алина Фан, Мakeup Artist телеканала NewsOne так прокомментировала "Стране" изменение образа нардепа: "Надежда сама поставила задачу — тени, стрелки, цвет помады. И платье было её. Она сразу доверилась моим рукам и выдержала сеанс как топ-модель. Я даже удивилась. До сегодняшнего дня Савченко отказывалась до эфира даже пудрится".

    Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что готова стать президентом Украины и править страной, как известный чилийский диктатор Аугусто Пиночет. 

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