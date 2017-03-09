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    Политика

    "Если что, мы тебя застрелим". Ярош в шутку пригрозил губернатору Савченко

    (обновлено: )25
    Алексей Савченко (слева) и Дмитрий Ярош
    "Новости N"

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады, бывший лидер движения "Правый сектор" Дмитрий Ярош в шутку заявил, что пристрелит председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, если тот будет плохо работать, сообщает местное издание "Новости N".

    По данным издания, соответствующее заявление Ярош сделал в четверг в ходе первой пресс-конференции губернатора Николаевской области.

    Ярош сообщил, что приехал в область по приглашению главы ОГА. По его словам, его визит связан не только с днем рождения украинского поэта Тараса Шевченко, но и с решением злободневных вопросов, в частности, обороны Николаевской области.

    В конце своей речи Ярош поблагодарил Савченко за помощь, которую он оказывает военнослужащим на передовой. "Он (Савченко — Ред.) — надежный мужик и он правильный мужик", — сказал Ярош. На это Савченко ответил: "Не перехвали".

    "Если что, мы тебя застрелим, Лёша, не переживай", — пошутил в ответ Ярош.

    "Все посмеялись с шутки нардепа. И после этого губернатор и экс-лидер "Правого сектора" попрощались, напоследок обняв друг друга. Савченко также пошутил, что на этом можно закончить пресс-конференцию, написав лишь одну новость о том, что если он будет плохо делать — его застрелят", — отмечает издание.

     

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